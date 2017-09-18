Вторник в Эстонии будет холодным и дождливым

Эстония завтра останется в тыловой части циклона, удаляющегося на Россию, поэтому погода будет переменчивой, с дождями, но ветер ослабеет. Поступит более прохладная воздушная масса, но температура воздуха все же будет соответствовать своей многолетней норме.