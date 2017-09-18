Вторник в Эстонии будет холодным и дождливым

Во вторник, 19 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха составит 11-14°C.
Mängib video:
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
Эстония завтра останется в тыловой части циклона, удаляющегося на Россию, поэтому погода будет переменчивой, с дождями, но ветер ослабеет. Поступит более прохладная воздушная масса, но температура воздуха все же будет соответствовать своей многолетней норме.
Во вторник, 19 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха составит 11-14°C.
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress: