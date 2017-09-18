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VILJANDI, EESTI, 11SEP16 Seened. Haavapuravik ehk punapuravik ehk punapea [1] (Leccinum aurantiacum) ELMO RIIG/SAKALA
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Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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VILJANDI, EESTI, 11SEP16 Seened. Haavapuravik ehk punapuravik ehk punapea [1] (Leccinum aurantiacum) ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA

Вторник в Эстонии будет холодным и дождливым

18.09.2017 14:25
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Эстония завтра останется в тыловой части циклона, удаляющегося на Россию, поэтому погода будет переменчивой, с дождями, но ветер ослабеет. Поступит более прохладная воздушная масса, но температура воздуха все же будет соответствовать своей многолетней норме.

Во вторник, 19 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха составит 11-14°C.

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