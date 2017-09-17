Видео: в Колорадо прошел «дождь» из медведей

Житель американского города Аспен, штат Колорадо, запечатлел семью медведей, которая обрушилась на землю с дерева, подобно дождю.

После этого медведица с медвежатами отправились гулять по улицам. Зоозащитники назвали опубликованный в сети ролик крайне тревожным, сообщает UPI.

Экологи заявили, что опубликованные ниже кадры кажутся трогательными лишь на первый взгляд.

"На самом деле, тут нет ничего милого. Эти животные крайне опасны. Тот факт, что они перестали бояться людей, должен насторожить полицию", — отметил зоозащитник.

Американец посоветовал полицейским патрулировать улицы и в случае встречи с хищниками отпугивать их громкими звуками.

"Медведи могут подбежать к людям в поисках еды. Если у них ее не окажется, кто знает, как отреагируют дикие звери", — заявил эксперт.