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PIC BY TUOMO BJORKSTEN/CATERS NEWS (Pictured: Bear mum comes to help her cubs down the tree) - Look at me, mum! This is the adorable moment two cheeky bear cubs climbed up a tree to impress their mum. Keen to show off their new skills, the cute cubs tentatively made their way up the tree - while their proud mum kept a close eye and gave them an encouraging nudge. The mum had been teaching her cubs to climb so they can protect themselves from predators and the cubs seemed very pleased that all their practice had paid off. The sweet scene was caught on camera by wildlife photographer Tuomo Bjorksten, in a secluded forest in Suomussalmi, northern Finland. SEE CATERS COPY
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Медведи. Фото иллюстративное

Фото: Scanpix

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PIC BY TUOMO BJORKSTEN/CATERS NEWS (Pictured: Bear mum comes to help her cubs down the tree) - Look at me, mum! This is the adorable moment two cheeky bear cubs climbed up a tree to impress their mum. Keen to show off their new skills, the cute cubs tentatively made their way up the tree - while their proud mum kept a close eye and gave them an encouraging nudge. The mum had been teaching her cubs to climb so they can protect themselves from predators and the cubs seemed very pleased that all their practice had paid off. The sweet scene was caught on camera by wildlife photographer Tuomo Bjorksten, in a secluded forest in Suomussalmi, northern Finland. SEE CATERS COPY
Scanpix

Видео: в Колорадо прошел «дождь» из медведей

17.09.2017 16:35
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Житель американского города Аспен, штат Колорадо, запечатлел семью медведей, которая обрушилась на землю с дерева, подобно дождю.

После этого медведица с медвежатами отправились гулять по улицам. Зоозащитники назвали опубликованный в сети ролик крайне тревожным, сообщает UPI.

Экологи заявили, что опубликованные ниже кадры кажутся трогательными лишь на первый взгляд.

"На самом деле, тут нет ничего милого. Эти животные крайне опасны. Тот факт, что они перестали бояться людей, должен насторожить полицию", — отметил зоозащитник.

Американец посоветовал полицейским патрулировать улицы и в случае встречи с хищниками отпугивать их громкими звуками.

"Медведи могут подбежать к людям в поисках еды. Если у них ее не окажется, кто знает, как отреагируют дикие звери", — заявил эксперт.

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