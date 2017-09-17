На Эстонию обрушатся дождь и сильный ветер

Возникший в воскресенье на границе Польши и Украины циклон к утру достигнет границы Польши с Литвой и продолжит свой путь в сторону Пскова. Плотные облака с юго-востока Эстонии переместятся к северу. Лишь северо-западное побережье и острова осадки могут не затронуть. Северо-восточный ветер продолжает усиливаться, порывы ветра на материке достигнут 15, на побережье 20 м/с.