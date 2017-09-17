Днем, 18 сентября, облачно и дождливо. Осадки сильные во многих местах, меньше вероятность дождя на Северо-Западе Эстонии. Ветер северо-восточный, северный 7-13, порывами 15, на островах и северо-западном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 11..15°C
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Фото: Erik Prozes
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Vihmane pühapäev Tallinnas.
Erik Prozes
На Эстонию обрушатся дождь и сильный ветер
17.09.2017 13:48
Возникший в воскресенье на границе Польши и Украины циклон к утру достигнет границы Польши с Литвой и продолжит свой путь в сторону Пскова. Плотные облака с юго-востока Эстонии переместятся к северу. Лишь северо-западное побережье и острова осадки могут не затронуть. Северо-восточный ветер продолжает усиливаться, порывы ветра на материке достигнут 15, на побережье 20 м/с.
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