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Vihmane pühapäev Tallinnas.
Erik Prozes

На Эстонию обрушатся дождь и сильный ветер

17.09.2017 13:48
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Возникший в воскресенье на границе Польши и Украины циклон к утру достигнет границы Польши с Литвой и продолжит свой путь в сторону Пскова. Плотные облака с юго-востока Эстонии переместятся к северу. Лишь северо-западное побережье и острова осадки могут не затронуть. Северо-восточный ветер продолжает усиливаться, порывы ветра на материке достигнут 15, на побережье 20 м/с.

Днем, 18 сентября, облачно и дождливо. Осадки сильные во многих местах, меньше вероятность дождя на Северо-Западе Эстонии. Ветер северо-восточный, северный 7-13, порывами 15, на островах и северо-западном побережье до 20 м/с. Температура воздуха 11..15°C

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