Узнайте, какая погода ждет Эстонию в ближайшие дни

​В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, кое-где возможен туман. Ветер в основном юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха в Эстонии ночью 5..11°C.

В воскресенье днем в Эстонии сохранится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменный, во вторую половину дня перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха по стране в воскресенье днем 14..17°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный 3-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Преимущественно без осадков. Видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха ночью 9..11°C.

В воскресенье днем в Причудье ветер южных направлений 2-5 м/с. Высота волны до 0,5 м. Преимущественно без осадков. Видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха 14..15°C.

В ночь на понедельник в Эстонии небольшая и переменная облачнсть преимущественно без осадков. Восточный ветер усилится до 5-11 м/с, к утру на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха в понедельник ночью 6..11°C. В понедельник днем утром облачность уплотнится и, начиная с юга, пойдет дождь, местами сильный. Северный, северо-восточный ветер усилится 8-13, порывами 16, на побережье и островах до 22 м/с. Температура воздуха 10..13°C.

В ночь на вторник в Эстонии облачная погода. Временами дождъ. Ветер северный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, в начале ночи 20 м/с. Температура воздуха в ночь на вторник 7..12°C. Во вторник днем в Эстонии облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный, западный 4-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха во вторник днем 11..14°C.

В ночь на среду в Эстонии переменная облачность Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 12°C. В среду днем в стране облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха в среду днем 12..16°C.