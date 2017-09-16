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Bearded collie
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Ветреная погода.

Фото: Nicolas Armer/AFP

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Bearded collie "Paddy" has his hair streaming in the wind on January 10, 2015 in Lengenfeld, southern Germany. Meteorologists forecast storm front "Felix" to sweep over wide parts of the country. AFP PHOTO / DPA / NICOLAS ARMER +++ GERMANY OUT
Nicolas Armer/AFP

Узнайте, какая погода ждет Эстонию в ближайшие дни

16.09.2017 17:05
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​В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, кое-где возможен туман. Ветер в основном юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха в Эстонии ночью 5..11°C.

В воскресенье днем в Эстонии сохранится переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменный, во вторую половину дня перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха по стране в воскресенье днем 14..17°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный 3-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Преимущественно без осадков. Видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха ночью 9..11°C.

В воскресенье днем в Причудье ветер южных направлений 2-5 м/с. Высота волны до 0,5 м. Преимущественно без осадков. Видимость умеренная или хорошая. Температура воздуха 14..15°C.

В ночь на понедельник в Эстонии небольшая и переменная облачнсть преимущественно без осадков. Восточный ветер усилится до 5-11 м/с, к утру на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха в понедельник ночью 6..11°C. В понедельник днем утром облачность уплотнится и, начиная с юга, пойдет дождь, местами сильный. Северный, северо-восточный ветер усилится 8-13, порывами 16, на побережье и островах до 22 м/с. Температура воздуха 10..13°C.

В ночь на вторник в Эстонии облачная погода. Временами дождъ. Ветер северный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с, в начале ночи 20 м/с. Температура воздуха в ночь на вторник 7..12°C. Во вторник днем в Эстонии облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный, западный 4-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха во вторник днем 11..14°C.

В ночь на среду в Эстонии переменная облачность Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье островов до 12°C. В среду днем в стране облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха в среду днем 12..16°C.

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