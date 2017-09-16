Белорус пересек границу Литвы ради большого гриба

В Белоруссии пограничники ведут проверку по факту незаконного пересечения границы Литвы гражданином республики. Мужчина нарушил границу, пробравшись на территорию соседнего государства примерно на 2,5 метра, чтобы срезать гриб. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Днем 9 сентября на участке ответственности Гродненской пограничной группы произошло нарушение режима госграницы неустановленным мужчиной, который до 2,5 метров зашёл на территорию Литвы с целью сбора грибов", — сказали в ведомстве.

Литовские журналисты сообщали, что прокуратура страны вместе со службой охраны госграницы начала досудебное расследование из-за незаконного пересечения их границы. Журналисты во всем обвинили белорусского пограничника. Мужчина сознательно пробрался в соседнее государство, чтобы собрать один-единственный гриб, который рос как раз на территории Литвы, пишет Life.ru.

В свою очередь представители белорусского пограничного ведомства заявляют, что границу нарушил не пограничник, а обычный гражданин в камуфляжном костюме.