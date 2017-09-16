Белорус пересек границу Литвы ради большого гриба

"Днем 9 сентября на участке ответственности Гродненской пограничной группы произошло нарушение режима госграницы неустановленным мужчиной, который до 2,5 метров зашёл на территорию Литвы с целью сбора грибов", — сказали в ведомстве.
Литовские журналисты сообщали, что прокуратура страны вместе со службой охраны госграницы начала досудебное расследование из-за незаконного пересечения их границы. Журналисты во всем обвинили белорусского пограничника. Мужчина сознательно пробрался в соседнее государство, чтобы собрать один-единственный гриб, который рос как раз на территории Литвы, пишет Life.ru.
В свою очередь представители белорусского пограничного ведомства заявляют, что границу нарушил не пограничник, а обычный гражданин в камуфляжном костюме.