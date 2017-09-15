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MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 15, 2017: A man takes shelter under an umbrella as she walks in the rain in Red Square. Artyom Geodakyan/TASS
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15 сентября в Москве.

Фото: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

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MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 15, 2017: A man takes shelter under an umbrella as she walks in the rain in Red Square. Artyom Geodakyan/TASS
Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Фото: шквалистый ветер повалил десятки деревьев в Москве, есть пострадавшие

15.09.2017 20:14
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По меньшей мере восемь человек получили травмы из-за шквалистого ветра, обрушившегося на Москву в пятницу днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, среди пострадавших оказались три женщины, двое мужчин и десятилетний мальчик. Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности.

Как отмечается, четверо пострадавших были направлены в городские больницы, двое от госпитализации отказались. По предварительной оценке, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Другой источник рассказал, что в общей сложности в городе было повалено не менее 40 деревьев, передает Newsmsk.com.

РИА "Новости" со ссылкой на МОЭК передает, что на юго-западе Москвы из-за непогоды произошло сползание грунта, которое привело к обрушению теплотрассы. В результате инцидента пострадали два человека - граждане Узбекистана. "Это пешеходы, которые случайно оказались на месте производственных работ", - уточнили в компании. Санитарный вертолет эвакуировал одного пострадавшего в больницу, второму медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Между тем в Московской области вышли из строя несколько электрических подстанций. "Да, действительно, несколько подстанций отключились. Это Голицыно в Одинцовском районе и Балашиха. Туда выехали специалисты, решаются вопросы по времени восстановления", - сообщил представитель регионального Министерства энергетики.

По данным московского управления МЧС, опасная погода сохранится в столице и области до утра субботы. Местами ожидается сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В ведомстве предупреждали о возможном повале деревьев и рекомендовали гражданам переждать непогоду в капитальном строении.

Москвичи между тем выкладывают в социальных сетях фотографии последствий стихии:

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