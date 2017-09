Фото: шквалистый ветер повалил десятки деревьев в Москве, есть пострадавшие

foto

//f11.pmo.ee/94c-OvZmIzqGDNAb3xZyCWf08X0=/200x200/smart/nginx/o/2017/09/15/7105675t1h99f3.jpg

//f11.pmo.ee/OVkgBBKtrVXJsjjZ9kw3Mz70pBA=/566x0/nginx/o/2017/09/15/7105675t1h99f3.jpg

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 15, 2017: A man takes shelter under an umbrella as she walks in the rain in Red Square. Artyom Geodakyan/TASS

Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS