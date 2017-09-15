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Гроза.

Фото: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

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Äike.
Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

В субботу Эстония останется во власти дождей и гроз

15.09.2017 14:39
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Несмотря на то, что циклон уже отступил далеко на северо-восток, связанные с ним атмосферные фронты еще будут проходить через Эстонию, неся с собой осадки. Днем пройдут дожди, местами они могут сопровождаться грозами и интенсивность осадков будет большая. Днем ветер довольно сильный, к вечеру пойдет на ослабление.

В субботу, 16 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные, не исключена гроза. Юго-западный, западный ветер 6-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с, к вечеру ветер ослабеет.

Температура воздуха составит от 13 до 17°C.

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