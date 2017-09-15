В субботу Эстония останется во власти дождей и гроз

Несмотря на то, что циклон уже отступил далеко на северо-восток, связанные с ним атмосферные фронты еще будут проходить через Эстонию, неся с собой осадки. Днем пройдут дожди, местами они могут сопровождаться грозами и интенсивность осадков будет большая. Днем ветер довольно сильный, к вечеру пойдет на ослабление.