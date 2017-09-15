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Кот. Иллюстративный снимок.

Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

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PRN01:ESIMENE KORRALIK LUMESADU KÄESOLEVAL TALVEL : PÄRNU, EESTI,01FEB14-kelgutamine,lumesahk,lumetõrje,loodus,kass al/FOTO ANTS LIIGUS PÄRNU POSTIMEES
ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В Великобритании умер старейший кот в мире

15.09.2017 14:28
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Кот по кличке Мускатный Орех (Nutmeg) наконец-то прожил все свои девять жизней и умер в возрасте 32 лет. В пересчете на человеческий возраст ему было бы 144 года.

Хозяева кота — Лиза и Ян Финли — доставили питомца в ветклинику из-за проблем с дыханием. У Мускатного Ореха там случился сердечный приступ. Смерть любимца была ударом для Финли, пишет "Моя Планета".

Пара нашла кота в 1990 году. Тогда ветеринар определил, что Мускатному Ореху было пять с половиной лет. С тех пор началась его долгая и счастливая жизнь.

«Не он был нашим котом. Но мы были его людьми. И он хорошо это знал. Возможно, в этом заключался секрет его долголетия», — говорят Финли.

В среднем домашние кошки живут около 15 лет, напоминает The Daily Mail. Мускатный Орех наверняка очень любил своих людей и свою жизнь, поэтому не спешил уходить.

Фотографии кота можно посмотреть здесь.

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