На Сааремаа бесследно исчезают овцы

По словам представителя организации Урмаса Селлисе, за помощью к ним обратились обеспокоенные хозяева животных, пишет Postimees.ee со ссылкой на Saarte Hääl.
«Если тысячу овец отправляют на пастбище и из них 50 пропадают без следа, то возникает вопрос о том, куда они пропали», - пояснил он. По его словам в прошлом году пропали около 50 овец, в этом году уже около 20.
Селлисе отмечает, что местные жители уверены, что овец воруют орланы-белохвосты. Сам он в это не очень верит, так как овцы исчезают без следа – не удается найти даже кости и шерсть.