На Сааремаа бесследно исчезают овцы

Организация MTÜ Kotkaklubi планирует установить в Вийрелайу веб-камеру, чтобы выяснить, кто причастен к пропаже овец в этом месте.

По словам представителя организации Урмаса Селлисе, за помощью к ним обратились обеспокоенные хозяева животных, пишет Postimees.ee со ссылкой на Saarte Hääl.

«Если тысячу овец отправляют на пастбище и из них 50 пропадают без следа, то возникает вопрос о том, куда они пропали», - пояснил он. По его словам в прошлом году пропали около 50 овец, в этом году уже около 20.

Селлисе отмечает, что местные жители уверены, что овец воруют орланы-белохвосты. Сам он в это не очень верит, так как овцы исчезают без следа – не удается найти даже кости и шерсть.