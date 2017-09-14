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Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

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Saarerahvas viib lambad laidudele suveks sööma.
Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

На Сааремаа бесследно исчезают овцы

14.09.2017 17:30
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Организация MTÜ Kotkaklubi планирует установить в Вийрелайу веб-камеру, чтобы выяснить, кто причастен к пропаже овец в этом месте.

По словам представителя организации Урмаса Селлисе, за помощью к ним обратились обеспокоенные хозяева животных, пишет Postimees.ee со ссылкой на Saarte Hääl.

«Если тысячу овец отправляют на пастбище и из них 50  пропадают без следа, то возникает вопрос о том, куда они пропали», - пояснил он. По его словам в прошлом году пропали около 50 овец, в этом году уже около 20.

Селлисе отмечает, что местные жители уверены, что овец воруют орланы-белохвосты. Сам он в это не очень верит, так как овцы исчезают без следа – не удается найти даже кости и шерсть. 

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овцы · орлан-белохвост · сааремаа
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