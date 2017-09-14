Это нужно увидеть! В Кении редких белых жирафов сняли на видео

В Кении два сетчатых жирафа редкой белой окраски были впервые сняты на видео сотрудниками организации по охране природы.

Попавшие в их поле зрения мать и детеныш страдают от генетической мутации под названием лейкизм, вызывающей потерю пигментации наружного покрова у животных, но при этом, в отличие от альбинизма, не меняющей цвет глаз, сообщает The Guardian .

Рейнджерам о белых жирафах в июне сообщили местные жители. Приехав в заповедник "Ишакбини" в округе Гарисса на северо-востоке страны, они действительно обнаружили там этих уникальных животных.

Отснятое зоозащитниками видео стало третьим свидетельством существования белых жирафов в природе. Так, в марте 2016 года белого жирафа заметили в том же кенийском заповеднике в Гариссе, за два месяца до того в Танзании в национальном парке Тарангире также видели молодую самку жирафа с лейкизмом.

Вероятно, в прошлом в природе тоже встречались животные подобного окраса. Возможно, под влиянием слухов об их существовании на картине Иеронима Босха "Сад земных наслаждений" (1500-1510) появился белый жираф. В то же время не исключено, что такое изображение стало плодом фантазии нидерландского художника.

По оценкам специалистов, в дикой природе обитают 8500 особей подвида сетчатый жираф. Они живут в Сомали, Эфиопии, Южной и Северной Кении.