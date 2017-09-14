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Неизвестное зубастое чудовище нашли на пляже после урагана «Харви».

Фото: Скриншот с Twitter.

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Скриншот с Twitter.

Фото: ураган «Харви» выбросил на берег зубастое чудовище

14.09.2017 13:34
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Биолог Прити Десай разместила в Twitter фото загадочного животного с острыми зубами и без глаз, которое обнаружили на пляже в штате Техас после урагана «Харви».

Ее твит был замечен биологом Кенетом Тайгом, который считает, что на фотографии, вероятнее всего, aplatophis chauliodus либо колючий змеиный угорь. Также возможно, что существо является представителем садового или морского угря, передает TVNET.

«Все три вида встречаются в Техасе, и у них у всех большие зубы»,- указывает биолог.

Aplatophis chauliodus живет в Атлантическом океане на глубине 30-90 метров.

Напоминаем, что в конце августа ураган Харви разрушил штат Техас. Погибли более 70 человек.

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пляж · техас · ураган · харви · чудовище
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