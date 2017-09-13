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07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
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Волны на Балтийском море.

Фото: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

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07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

На Балтийском море ожидаются пятиметровые волны

13.09.2017 10:41
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По прогнозу, в среду и в ночь на четверг на Балтийском море ожидаются волны до пяти метров в высоту.

В северной части Балтийского моря ветер юго-западный, 5-10, во второй половине дня 7-12 м/сек, вечером южный порывами до 15 м/сек, ночью южный и юго-восточный, 10-15, порывами до 20 м/сек. Днем по регионам кратковременные дожди, вечером с юго-запада начнутся более плотные осадки. Видимость умеренная, во время дождя слабая. Высота волны вечером 1-2 метра, ночью 2-5 метров.

В северной части Рижского залива и проливе Вяйнамери ветер юго-западный, 5-10, вечером порывами до 13 м/сек, ночью южный и юго-восточный, 10-15, порывами до 20 /сек. Днем по регионам кратковременные дожди, около полуночи с юго-запада начнутся плотные осадки. Видимость умеренная, во время дождя слабая. Высота волны ночью 1,5-3 метра.

В Финском заливе в первой половине дня ветер в восточной части залива переменных направлений и слабый, днем преимущественно юго-западный, 3-8, вечером 5-10 м/сек. Ночью ветер южный и юго-восточный, 7-12, утром в западной части залива порывами до 15 м/сек. В первой половине дня сильные осадки отступят на северо-восток. Днем по регионам кратковременные дожди, после полуночи с юго-запада придет зона сильных осадков. Видимость умеренная, во время дождя слабая.

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