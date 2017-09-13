Космический корабль "Союз МС-06" успешно пристыковался к МКС

Космический корабль "Союз МС-06", стартовавший с Байконура с экипажем новой экспедиции МКС на борту, в среду, 13 сентября, пристыковался к станции в автоматическом режиме, сообщил представитель "Роскосмоса".

"Пилотируемый корабль "Союз МС-06" успешно пристыковался к Международной космической станции", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Twitter .

Экипаж корабля перейдет на борт МКС после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией. Ожидаемое время перехода - с 07:40 до 08:10 по Таллинну, пишет Newsru.com.

На "Союзе" на станцию прибыли космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Они должны будут пробыть на орбите 167 суток. На борту МКС их ждут российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт ЕКА Паоло Несполи.

В ходе пребывания на станции экипажу предстоит работа с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс МС", с американскими грузовыми кораблями Dragon и Cygnus, выполнение программы научных прикладных исследований, выход в открытый космос, а также проведение бортовых фото- и видеосъемок и многое другое.

По программе российского сегмента МКС в ходе новой экспедиции планируется выполнить 56 экспериментов, американского - более 150. В частности, российские космонавты Мисуркин и Антон Шкаплеров, который прибудет на станцию в декабре, в ходе выхода в открытый космос в феврале 2018 года проведут эксперимент по поиску жизни на внешней поверхности орбитальной станции.

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