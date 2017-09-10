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Irma möllab Miami linnas.
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Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

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Irma möllab Miami linnas.
CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Ураган «Ирма» готовится ударить по Санкт-Петербургу

10.09.2017 17:17
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Ураган "Ирма" достиг побережья США на юге штата Флорида. Под ударом мощнейшего атлантического урагана - острова архипелага Флорида-Кис, а затем населенные пункты в районе залива Тампа. Российский Гидрометцентр полагает, что основной удар на себя примет американский город Санкт-Петербург, пишет Newsru.

На одном из островов Флорида-Кис в аварии с участием пикапа погиб мужчина. Reuters со ссылкой на полицию передает, что его считают первой жертвой "Ирмы" на территории США. Стоит отметить, что жителям архипелага велели эвакуироваться около недели назад.

"Ирма" набрала силу над водой после того, как потрепала северо-восточную оконечность Кубы. Во Флориду ураган прибывает в ранге четвертой (из пяти) категории опасности со скоростью ветра около 210 км/ч.

Ураган обрушился на острова Флорида-Кис на юге штата. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью. В ожидании стихии власти штата велели эвакуироваться более чем 6 млн жителей - это около трети всего населения Флориды.

В субботу вечером в обращении для тех, кто не покинул наиболее опасные районы, губернатор штата Рик Скотт посоветовал оставаться там, где они находятся, поскольку эвакуироваться уже поздно.

Прогноз по поводу траектории "Ирмы" в воскресенье дал ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Меня спрашивали, будет ли влияние этих циклонов ощущаться на территории нашей страны. Нет, конечно. Но здесь так необычно получилось, что вот такое "отношение", связанное с названием города, ураган будет иметь к России. Направление главного удара "Ирмы" приходится на город Санкт-Петербург (Сент-Питерсберг), и это будет действительно ужасный удар", - сказал метеоролог.

"Ирма" бушует в регионе Карибского бассейна с середины недели, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах в результате стихии погибли не менее 22 человек. На некоторых островах ураганом разрушило свыше 90% построек.

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ирма · сша · ураган · флорида
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