Днем, 11 сентября, переменная облачность преимущественно без осадков. Вечером с юга подойдет новая зона дождя. Ветер изменит направление с юго-западного на юго-восточное 3-9 м/с. Температура воздуха 16..20°C.
Mängib video:
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Осень. Иллюстративное фото.
Фото: Scanpix
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Завтра жителям Эстонии удастся отдохнуть от дождей
10.09.2017 14:09
Вслед за дождливой ночью завтрашний день под защитой гребня высокого давления обещает быть сухим. Однако с юга Балтийского моря уже на подходе очередная ложбина низкого давления, плотные облака которой к вечеру подойдут к Эстонии. Завтра воздушная масса немного прохладнее, тем не менее максимальная температура воздуха достигнет кое-где 20°C.
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