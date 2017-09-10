Завтра жителям Эстонии удастся отдохнуть от дождей

Вслед за дождливой ночью завтрашний день под защитой гребня высокого давления обещает быть сухим. Однако с юга Балтийского моря уже на подходе очередная ложбина низкого давления, плотные облака которой к вечеру подойдут к Эстонии. Завтра воздушная масса немного прохладнее, тем не менее максимальная температура воздуха достигнет кое-где 20°C.