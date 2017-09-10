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Осень. Иллюстративное фото.

Фото: Scanpix

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Завтра жителям Эстонии удастся отдохнуть от дождей

10.09.2017 14:09
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Вслед за дождливой ночью завтрашний день под защитой гребня высокого давления обещает быть сухим. Однако с юга Балтийского моря уже на подходе очередная ложбина низкого давления, плотные облака которой к вечеру подойдут к Эстонии. Завтра воздушная масса немного прохладнее, тем не менее максимальная температура воздуха достигнет кое-где 20°C.

Днем, 11 сентября, переменная облачность преимущественно без осадков. Вечером с юга подойдет новая зона дождя. Ветер изменит направление с юго-западного на юго-восточное 3-9 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

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