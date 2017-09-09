Прогноз погоды на воскресенье: узнайте, какой сюрприз приготовили для вас синоптики

Как сообщает служба погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, а по регионам ожидаются дожди.

К утру облачность рассеется, а вероятность осадков снизится. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 12-14 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.

В первой половине дня малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Во второй половине дня облачность уплотнится начиная с запада страны. На островах пойдут дожди, которые к вечеру достигнут материка. По регионам возможны грозы. Ветер южных направлений, 3-9, в первой половине дня на островах порывами до 12 м/сек.

В то же время днем будет по-летнему тепло - температура воздуха составит от 18 до 23 градусов.