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Vihmavari.
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Зонтик.

Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

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Vihmavari.
GLEB GARANICH/REUTERS

Прогноз погоды на воскресенье: узнайте, какой сюрприз приготовили для вас синоптики

09.09.2017 14:47
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Как сообщает служба погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, а по регионам ожидаются дожди.

К утру облачность рассеется, а вероятность осадков снизится. Ветер южный и юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 12-14 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.

В первой половине дня малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Во второй половине дня облачность уплотнится начиная с запада страны. На островах пойдут дожди, которые к вечеру достигнут материка. По регионам возможны грозы. Ветер южных направлений, 3-9, в первой половине дня на островах порывами до 12 м/сек.

В то же время днем будет по-летнему тепло - температура воздуха составит от 18 до 23 градусов.

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