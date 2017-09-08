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Фото: Reuters / Scanpix

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Kalkunid.
Reuters / Scanpix

Жители американского городка ищут спасения от диких индюшек и их помета

08.09.2017 16:58
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Небольшой американский городок Пайлот-Рок (штат Орегон) столкнулся с необычной проблемой - дикими индейками. Администрация населенного пункта обратилась в местный департамент рыбного хозяйства и дикой природы за рекомендациями, как остановить нашествие птиц.

По оценкам местных жителей, стая насчитывает несколько десятков особей - от 50 до 70. Они забираются в местные сады и уничтожают посадки, а также оставляют повсюду свой помет, пишет NEWSru.

Кроме того, птицы много едят. «Они сметают все, что им попадется. Я люблю дикую природу, но это уже чересчур», - заявила одна из местных жительниц на заседании городского совета, на котором обсуждались методы борьбы с индейками.

В числе предлагаемых мер - прекращение подкармливания птиц самими жителями, а также доставление индюшкам ряда неудобств, например при помощи произведения громких звуков рядом с их излюбленными местами обитания. Это может вынудить птиц к уходу с насиженных мест, передает сайт East Oregonian. Также предлагались варианты с отловом птиц с целью их принудительного перемещения и отстрел.

Однако для реализации последнего варианта необходимо принятие соответствующего закона. Остальные предлагаемые меры также имеют свои недостатки. Например, строительство ограждений бессмысленно, так как индейки умеют летать. Что касается отлова птиц и их перемещения в другое место, то этот метод слишком дорогостоящий, отмечает издание.

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