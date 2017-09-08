prognoz.ee -
Погода
Päevitajad Viljandi järve ääres.
1/1

Жара. Иллюстративное фото.

Фото: Elmo Riig / Sakala

foto
//f10.pmo.ee/E3ye4Zo3cRxZ7UvpHr-uu1OBPEA=/200x200/smart/nginx/o/2014/05/19/3045026t1hf572.jpg
//f10.pmo.ee/JwUDxr_oVcTvt7ehPtPD4npcGwM=/566x0/nginx/o/2014/05/19/3045026t1hf572.jpg
Päevitajad Viljandi järve ääres.
Elmo Riig / Sakala

Лето возвращается? На следующей недели в Эстонии обещают до 24 градусов тепла

08.09.2017 16:08
Распечатать

По данным службы погоды Эстонии, в первые дни новой недели ожидается летнее тепло — местами термометр будет показывать до 24 градусов тепла, пишет Postimees.

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода и местами пройдут кратковременные дожди. К утру облачность рассеется, а дожди прекратятся. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам дожди, возможны грозы. К вечеру на западе страны облачность уплотнится, ожидаются сильные дожди. Ветер южных направлений, 3-10 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная дождливая погода. К утру облачность рассеется, а дожди прекратятся. Ветер западный и юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 11-15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-10 м/с. Температура воздуха 16-19 градусов тепла.

В ночь на вторник облачная с прояснениями погода. Преимущественно в Южной Эстонии ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода. В основном в Западной и Северо-Западной части Эстонии ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха 17-21 градусов тепла, в Юго-Восточной Эстонии до 24 градусов тепла.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
08.09.17
На выходных в Эстонии заметно потеплеет 		08.09.17
Россияне не спят ночами, делая редкие фото полярного сияния, вызванного мощнейшей вспышкой на Солнце
08.09.17
Эстонский ученый предупреждает о сильной магнитной буре 		08.09.17
На Солнце произошла новая крупная вспышка
08.09.17
«Хосе» стал втрое опаснее: на США идет новый ураган
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
лето · прогноз погоды · синоптики · тепло
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook