Лето возвращается? На следующей недели в Эстонии обещают до 24 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в первые дни новой недели ожидается летнее тепло — местами термометр будет показывать до 24 градусов тепла, пишет Postimees .

В ночь на воскресенье ожидается облачная погода и местами пройдут кратковременные дожди. К утру облачность рассеется, а дожди прекратятся. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам дожди, возможны грозы. К вечеру на западе страны облачность уплотнится, ожидаются сильные дожди. Ветер южных направлений, 3-10 м/с. Температура воздуха 18-22 градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная дождливая погода. К утру облачность рассеется, а дожди прекратятся. Ветер западный и юго-западный 4-10 м/с. Температура воздуха 11-15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3-10 м/с. Температура воздуха 16-19 градусов тепла.

В ночь на вторник облачная с прояснениями погода. Преимущественно в Южной Эстонии ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода. В основном в Западной и Северо-Западной части Эстонии ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный 3-8 м/с. Температура воздуха 17-21 градусов тепла, в Юго-Восточной Эстонии до 24 градусов тепла.