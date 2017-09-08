prognoz.ee -
Погода
J
1/1

Осень в Эстонии.

Фото: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

foto
//f11.pmo.ee/Zi1iwmNDXmf0d5Tvu6BEt4VRfuE=/200x200/smart/nginx/o/2017/09/08/7078787t1hbad1.jpg
//f11.pmo.ee/4lLiuRhd7mr4C6mZI-Ggf49cAC8=/566x0/nginx/o/2017/09/08/7078787t1hbad1.jpg
J
Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

На выходных в Эстонии заметно потеплеет

08.09.2017 15:40
Распечатать

Циклон, смещающийся с Северного моря на Скандинавию, в течение ближайших дней обусловит нашу погоду. Воздушные массы с южных широт постепенно достигнут и стран Балтии. Из-за близости центра циклона время от времени будут приниматься дожди, однако к воскресенью максимальная температура воздуха днем даже сумеет превысить 20°C.

В субботу, 9 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня дожди пойдут на убыль. Ветер южных направлений 5-11, в первой половине дня на островах и побережье южный, юго-западный порывами 14 м/с.

Температура воздуха составит 14-17°C.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
08.09.17
Лето возвращается? На следующей недели в Эстонии обещают до 24 градусов тепла
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
выходные · дожди · потепление · сентябрь · синоптики
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook