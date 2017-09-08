На выходных в Эстонии заметно потеплеет

Циклон, смещающийся с Северного моря на Скандинавию, в течение ближайших дней обусловит нашу погоду. Воздушные массы с южных широт постепенно достигнут и стран Балтии. Из-за близости центра циклона время от времени будут приниматься дожди, однако к воскресенью максимальная температура воздуха днем даже сумеет превысить 20°C.
В субботу, 9 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня дожди пойдут на убыль. Ветер южных направлений 5-11, в первой половине дня на островах и побережье южный, юго-западный порывами 14 м/с.
Температура воздуха составит 14-17°C.