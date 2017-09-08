На выходных в Эстонии заметно потеплеет

Циклон, смещающийся с Северного моря на Скандинавию, в течение ближайших дней обусловит нашу погоду. Воздушные массы с южных широт постепенно достигнут и стран Балтии. Из-за близости центра циклона время от времени будут приниматься дожди, однако к воскресенью максимальная температура воздуха днем даже сумеет превысить 20°C.