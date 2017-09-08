Россияне не спят ночами, делая редкие фото полярного сияния, вызванного мощнейшей вспышкой на Солнце

В результате самой мощной за последние 12 лет вспышки на Солнце, которая произошла 6 сентября, полярное сияние в ночь на 8 сентября наблюдали невооруженным глазом не только в северных широтах, но и в средней полосе России.

Полярное сияние - это так называемые вторичные эффекты солнечной вспышки. Оно возникает в результате того, что Солнце выбрасывает облака плазмы, которые движутся в сторону нашей планеты с огромной скоростью и сталкиваются с магнитным полем Земли, заставляя его линии колебаться. Заряженные частицы Солнца, попадая в атмосферу Земли, тормозятся ее молекулами и порождают полярное сияние, передает NEWSru.

Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии еще минимум двое суток, так что впереди у россиян для наблюдений еще две ночи - на 9-е и на 10 сентября.

Не исключено, что сияние будет видно и в небе над российской столицей. «Северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим, - до 50%», - заявил глава Центра прогнозов космической погоды Российской академии наук Сергей Гайдаш. Он обратил внимание на то, что вероятность наблюдать северное сияние также будет зависеть от ряда факторов, в том числе от облачности. Жителям больших городов нужно понимать, что мы живем в условиях высокого светового фона и даже звезды часто становятся невидимыми. Тем не менее вне городов в ближайшие ночи есть шанс увидеть полярные сияния по всей средней полосе России.

Прошедшей ночью полярное сияние видели в Архангельске, Северодвинске, в Республике Коми и на многих других, по большей мере северных, территориях России.

Жители Коми даже успели сделать четкие фотоснимки этого редкого природного явления. Теперь горожане из Ухты, Сосногорска и Печоры, не спавшие половину ночи, делятся своими фотографиями в социальных сетях.

А ухтинец Александр Иванов заснял северное сияние на видео.

Успел сфотографировать северное сияние и житель Печоры Анатолий Хлопотнюк, поймавший необычные кадры после двух часов ночи. Снимки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Благодаря тому, что текущее событие очень крупное, частицы солнечной плазмы будут проникать не только в область полярных шапок, где линии магнитного поля замыкаются на Землю, но и в более низкие широты, даже до экватора.

Нынешнее полярное сияние, порожденное ударом облака солнечной плазмы, оказалось настолько сильным, что его можно было видеть в таком южном американском штате, как Арканзас.