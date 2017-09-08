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**MANDATORY BYLINE - PIC FROM RUSLAN AKHMETSAFIN / THE SIBERIAN TIMES / CATERS NEWS - ** (PICTURED: Northern Lights in Siberia) - A photographer has risked his life to take these stunning snaps of the Northern Lights by travelling deep into Siberia - with just a SWORD to protect him from wolves. Russian Ruslan Akhemtsafin trekked into the remote Far Eastern Siberian Taiga - a region so remote its closer to the United States than Moscow. Braving temperatures as low as minus 50C - as well as bears, wolves and frostbite - Ruslan quietly waited for nights and nights to take the perfect picture. SEE CATERS COPY,
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Фото: Ruslan Akhmetsafin/The Siberian/Caters News Agency

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**MANDATORY BYLINE - PIC FROM RUSLAN AKHMETSAFIN / THE SIBERIAN TIMES / CATERS NEWS - ** (PICTURED: Northern Lights in Siberia) - A photographer has risked his life to take these stunning snaps of the Northern Lights by travelling deep into Siberia - with just a SWORD to protect him from wolves. Russian Ruslan Akhemtsafin trekked into the remote Far Eastern Siberian Taiga - a region so remote its closer to the United States than Moscow. Braving temperatures as low as minus 50C - as well as bears, wolves and frostbite - Ruslan quietly waited for nights and nights to take the perfect picture. SEE CATERS COPY,
Ruslan Akhmetsafin/The Siberian/Caters News Agency

Россияне не спят ночами, делая редкие фото полярного сияния, вызванного мощнейшей вспышкой на Солнце

08.09.2017 15:26
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В результате самой мощной за последние 12 лет вспышки на Солнце, которая произошла 6 сентября, полярное сияние в ночь на 8 сентября наблюдали невооруженным глазом не только в северных широтах, но и в средней полосе России.

Полярное сияние - это так называемые вторичные эффекты солнечной вспышки. Оно возникает в результате того, что Солнце выбрасывает облака плазмы, которые движутся в сторону нашей планеты с огромной скоростью и сталкиваются с магнитным полем Земли, заставляя его линии колебаться. Заряженные частицы Солнца, попадая в атмосферу Земли, тормозятся ее молекулами и порождают полярное сияние, передает NEWSru.

Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии еще минимум двое суток, так что впереди у россиян для наблюдений еще две ночи - на 9-е и на 10 сентября.

Не исключено, что сияние будет видно и в небе над российской столицей. «Северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим, - до 50%», - заявил глава Центра прогнозов космической погоды Российской академии наук Сергей Гайдаш. Он обратил внимание на то, что вероятность наблюдать северное сияние также будет зависеть от ряда факторов, в том числе от облачности. Жителям больших городов нужно понимать, что мы живем в условиях высокого светового фона и даже звезды часто становятся невидимыми. Тем не менее вне городов в ближайшие ночи есть шанс увидеть полярные сияния по всей средней полосе России.

Прошедшей ночью полярное сияние видели в Архангельске, Северодвинске, в Республике Коми и на многих других, по большей мере северных, территориях России.

Жители Коми даже успели сделать четкие фотоснимки этого редкого природного явления. Теперь горожане из Ухты, Сосногорска и Печоры, не спавшие половину ночи, делятся своими фотографиями в социальных сетях.

А ухтинец Александр Иванов заснял северное сияние на видео.

Успел сфотографировать северное сияние и житель Печоры Анатолий Хлопотнюк, поймавший необычные кадры после двух часов ночи. Снимки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Благодаря тому, что текущее событие очень крупное, частицы солнечной плазмы будут проникать не только в область полярных шапок, где линии магнитного поля замыкаются на Землю, но и в более низкие широты, даже до экватора.

Нынешнее полярное сияние, порожденное ударом облака солнечной плазмы, оказалось настолько сильным, что его можно было видеть в таком южном американском штате, как Арканзас.

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вспышка · россия · северное сияние · солнце
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