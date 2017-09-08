На Солнце произошла новая крупная вспышка

На Солнце вечером в четверг, 7 сентября, произошла очередная крупная вспышка. За день до этого специалисты зафиксировали вспышку балла X9.3, ставшую самой мощной за последние 12 лет. Данные о новой вспышке приводятся на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), передает NEWSru .

Согласно опубликованному графику вспышечной активности Солнца, вспышка произошла в период с 17:20 до 17:55 по московскому времени. Ее зафиксировал американский спутник GOES-15.

Мощность новой вспышки специалисты оценили как Х1.3 (буква Х обозначает самую мощную из возможных солнечных вспышек, цифра показывает ее интенсивность). Всего за 7 сентября произошло 11 вспышек класса С и выше, говорится в сообщении.

Последняя серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. Сначала было зафиксировано пять вспышек класса М мощностью четыре-пять баллов. 6 сентября произошла вспышка X2.2, затем последовала мощная вспышка X9.3. Последняя вспышка такой силы на Солнце наблюдалась 7 сентября 2005 года.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН отмечают, что уровень вспышечной активности составил 10.3. Такое значение находится за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному (высшему) уровню активности.

По словам российских ученых, последняя мощная вспышка на Солнце способна привести к отказам космической техники и систем связи. Как сообщалось, подобные случаи уже зафиксированы в Европе и Америке. По прогнозам, выброс солнечного вещества также может вызвать сильную магнитную бурю.

После вспышки, произошедшей 6 сентября, сотовый оператор Tele2 заявил, что она могла повлиять на качество связи. Как сообщал РБК источник, близкий к компании, проблемы с магистральными каналами возникли в Нижнем Новгороде, Кемерово, Ижевске, Томске и Сыктывкаре.

Из-за мощнейшей вспышки на Солнце в ближайшие дни не стоит садиться за руль и летать на самолетах. Об этом ранее заявил ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров. «Если у вас есть возможность сегодня, завтра, послезавтра не летать на самолете, не плавать на подводной лодке, не садиться за руль, - надо этим воспользоваться», - сказал ученый накануне.

Последствия вспышки, возможно, приведут к сбоям в работе космических аппаратов на орбите, предупреждают специалисты. В то же время в госкорпорации «Роскосмос» в четверг заявили, что пока никаких проблем не зафиксировано - вспышка не повлияла на работу МКС и российской спутниковой группировки.

Американский спутник GOES-15 был запущен в марте 2010 года. На его борту установлено пять камер для съемки поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазоне, приборы для сбора данных о температуре и влажности атмосферы, а также детекторы для фиксации рентгеновских вспышек на Солнце, заряженных частиц и приборы для контроля состояния магнитосферы. Этот спутник является главным источником данных о солнечных вспышках.

Наблюдения последних вспышек на Солнце произведены только зарубежными космическими обсерваториями, отмечают в лаборатории РАС ФИАН. Единственный российский солнечный проект с запуском в текущей федеральной космической программе РФ (обсерватория с рабочим названием АРКА), назначен лишь на 2024 год, говорится в сообщении.