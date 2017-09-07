Море поглотило восемь островов Тихого океана

Ученые из Австралии, Микронезии и Фиджи обнаружили, что сразу восемь островов, бывших в составе Микронезии, скрылись под водой. Причинами послужили уровень океана, который повысился из-за глобального потепления, и усиление волновой эрозии. О результатах своего исследования экологи рассказали в Journal of Coastal Conservation. Статью реферирует "Индикатор" .

Уровень океана повышается в среднем на три миллиметра в год, в западной части Тихого океана из-за естественных особенностей господствующих ветров это значение может достигать 12 миллиметров в год. В 2016 году группа исследователей из Австралии рассказала о том, что с середины XX века под водой скрылись пять островов, входящих в состав государства Соломоновы острова.

Авторы вышедшей недавно статьи обследовали побережья островов Микронезии, общались с местными жителями и сравнивали снимки со спутников. В результате они обнаружили как минимум восемь островов площадью около 100 м2 каждый, которые исчезли в период с 2007 по 2014 год. Однако, как отмечают экологи, многим небольшим островам удается сопротивляться разрушительному воздействию волн благодаря тому, что их закрывают более крупные острова, или же благодаря растущим на них деревьям.

По словам одного из авторов работы, эколога из Университета Саншайн-Кост Патрика Нанна, исчезновение островов может служить предупреждением для жителей регионов с малой высотой над уровнем моря. Повышение уровня океана уже приводит к переселению жителей нескольких островов Папуа – Новой Гвинеи.