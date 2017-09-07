Метеоролог рассказал, когда в Эстонию придет бабье лето

Теплое бабье лето было, например, осенью 1999, 2000 и 2005 года. В 1999 и 2005 году оно наступало в конце сентября. Средняя суточная температура тогда была такой же, какая бывает климатическим летом, то есть выше 13 градусов.

Несмотря на то, что сейчас прохладно и ветрено, ожидается, что погода все же станет немного теплее, потому что прохладную восточную струю заменит теплая воздушная масса с юга. И хотя пока настоящего бабьего лета не предвидится - скорее, циклоны принесут облачную и дождливую погоду, - ожидаются и более сухие дни. Ночных заморозков пока не предвидится, но днем лишь в некоторых регионах температура поднимется выше 15 градусов (согласно оптимистичному сценарию, 10 и 11 сентября температура поднимется до 15...20 °C), но это произойдет лишь в том случае, если погода будет более сухой и солнечной.