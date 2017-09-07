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PRN01: KOMPOSTEERIMINE: PÄRNU, EESTI, 15OCT15- Pildil taevas , päike , ilm ul/Foto URMAS LUIK PÄRNU POSTIMEES
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Осень. Иллюстративное фото.

Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

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PRN01: KOMPOSTEERIMINE: PÄRNU, EESTI, 15OCT15- Pildil taevas , päike , ilm ul/Foto URMAS LUIK PÄRNU POSTIMEES
URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Метеоролог рассказал, когда в Эстонию придет бабье лето

07.09.2017 18:59
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Главным условием для наступления бабьего лета является наличие блокирующего антициклона, который сможет на несколько дней предоставить сухую и теплую днем погоду, когда настоящее лето уже закончилось, пишет метеоролог Юри Каменик.

Теплое бабье лето было, например, осенью 1999, 2000 и 2005 года. В 1999 и 2005 году оно наступало в конце сентября. Средняя суточная температура тогда была такой же, какая бывает климатическим летом, то есть выше 13 градусов.

Несмотря на то, что сейчас прохладно и ветрено, ожидается, что погода все же станет немного теплее, потому что прохладную восточную струю заменит теплая воздушная масса с юга. И хотя пока настоящего бабьего лета не предвидится - скорее, циклоны принесут облачную и дождливую погоду, - ожидаются и более сухие дни. Ночных заморозков пока не предвидится, но днем лишь в некоторых регионах температура поднимется выше 15 градусов (согласно оптимистичному сценарию, 10 и 11 сентября температура поднимется до 15...20 °C), но это произойдет лишь в том случае, если погода будет более сухой и солнечной.

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