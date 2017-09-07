Холод и дождь: погода не порадует жителей Эстонии в пятницу

На южной периферии циклона, который сместится на Карелию тихо, завтра утром местами туман, во многих местах моросит дождь. Но во второй половине дня сквозь облака выглянет и солнце. Воздушная масса остается прохладной, поэтому максимальная температура воздуха будет около 15°C.