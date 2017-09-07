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Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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VILJANDI, EESTI, 26AUG17 Viljandi lauluv
ELMO RIIG/SAKALA

Холод и дождь: погода не порадует жителей Эстонии в пятницу

07.09.2017 14:53
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На южной периферии циклона, который сместится на Карелию тихо, завтра утром местами туман, во многих местах моросит дождь. Но во второй половине дня сквозь облака выглянет и солнце. Воздушная масса остается прохладной, поэтому максимальная температура воздуха будет около 15°C.

В пятницу, 8 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, утром местами сохранится туман. Ветер преимущественно юго-западный, западный 2-8 м/с.

Температура воздуха составит 12-15°C.

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