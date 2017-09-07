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A dark line is seen snaking across the lower half of the sun in this image from NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) taken February 10, 2015. SDO shows colder material as dark and hotter material as light, so the line is, in fact, an enormous swatch of colder material hovering in the sun's atmosphere, the corona. Stretched out, that line or solar filament as scientists call it would be more than 533,000 miles long, or longer than 67 Earths lined up in a row, according to NASA. REUTERS/NASA/SDO/Handout (OUTER SPACE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
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Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили ранее неизвестный атмосферный феномен, который может возникать из-за мощных вспышек на Солнце.

Фото: NASA/REUTERS

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A dark line is seen snaking across the lower half of the sun in this image from NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) taken February 10, 2015. SDO shows colder material as dark and hotter material as light, so the line is, in fact, an enormous swatch of colder material hovering in the sun's atmosphere, the corona. Stretched out, that line or solar filament as scientists call it would be more than 533,000 miles long, or longer than 67 Earths lined up in a row, according to NASA. REUTERS/NASA/SDO/Handout (OUTER SPACE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
NASA/REUTERS

Мощнейшая вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе

07.09.2017 11:20
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Вспышка на Солнце, самая мощная за последние 12 лет, которая произошла 6 сентября, привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. 

Мощность вспышки оценивается как близкую к максимально возможной, сообщил ТАСС руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

"Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной - X9,3 (буква означает класс "экстремально больших вспышек", а цифра - силу вспышки - прим. ТАСС). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке", - сказал он.

Эксперт также спрогнозировал утром 7 сентября начало магнитной бури, что влечет ухудшение самочувствия людей, страдающих хроническими заболеваниями. "Экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба, начавшаяся 6 сентября около 16:00 мск, а 4 сентября прошла серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х". Выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки класса "М" 7 сентября, как ожидают ученые, вызовет магнитную бурю", - сказал Гайдаш.

По его словам, речь также идет о летящем от Солнца к Земле потоке протонов, способных вызвать небольшое повышение радиационного фона. Гайдаш отметил, что ученые внимательно следят за последствиями вспышки X9,3, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли. "Иногда мощная вспышка не сопровождается выбросом и наоборот. Если выброс во время экстремально большой вспышки все же был, то он достигнет Земли 8-9 сентября", - сказал собеседник агентства.

Центр космической погоды ИЗМИРАН ведет постоянное наблюдение за Солнцем, отслеживая появление на нем пятен, регистрируя вспышки и отслеживая их последствия, чтобы предупреждать структуры, отвечающие за безопасность работы космических аппаратов на орбите, другой сложной техники, об опасных явлениях космической погоды.

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