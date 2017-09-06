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TLNPM11:KOHUSTUSLIK PEAKATE:TALLINN, EESTI,22MAY13. Kohustuslik peakate. Vihmasel kolmapäeval otsisid Tallinnalsed välja oma kõige erinevamad vihmavarjud. ah/Foto ANDRES HAABU/POSTIMEES
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Дождь в Таллинне.

Фото: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

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TLNPM11:KOHUSTUSLIK PEAKATE:TALLINN, EESTI,22MAY13. Kohustuslik peakate. Vihmasel kolmapäeval otsisid Tallinnalsed välja oma kõige erinevamad vihmavarjud. ah/Foto ANDRES HAABU/POSTIMEES
ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS

Четверг в Эстонии будет пасмурным и дождливым

06.09.2017 13:55
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Циклон, перемещающийся с востока Белоруссии на север, становится все ближе и ближе к нам. В четверг днем Эстония будет покрыта низкими облаками и дожди пройдут во многих местах. Свою лепту внесет и порывистый ветер северных направлений, который сохранится на северном побережье.

В четверг, 7 сентября, в Эстонии было облачно. Во многих местах дождь. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на северном побережье 5-10, порывы 12-15 м/с.

Температура воздуха составит 10-14°C.

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