Четверг в Эстонии будет пасмурным и дождливым

Циклон, перемещающийся с востока Белоруссии на север, становится все ближе и ближе к нам. В четверг днем Эстония будет покрыта низкими облаками и дожди пройдут во многих местах. Свою лепту внесет и порывистый ветер северных направлений, который сохранится на северном побережье.