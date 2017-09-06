Четверг в Эстонии будет пасмурным и дождливым

В четверг, 7 сентября, в Эстонии было облачно. Во многих местах дождь. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на северном побережье 5-10, порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха составит 10-14°C.
Mängib video:
Дождь в Таллинне.
Фото: ANDRES HAABU/PM/SCANPIX BALTICS
Циклон, перемещающийся с востока Белоруссии на север, становится все ближе и ближе к нам. В четверг днем Эстония будет покрыта низкими облаками и дожди пройдут во многих местах. Свою лепту внесет и порывистый ветер северных направлений, который сохранится на северном побережье.
В четверг, 7 сентября, в Эстонии было облачно. Во многих местах дождь. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на северном побережье 5-10, порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха составит 10-14°C.
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