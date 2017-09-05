Достаем пуховики: в среду в Эстонии похолодает еще больше

Северо-восточные потоки поставляют в Эстонию холодную воздушную массу. За холодной ночью следует и прохладный день, поэтому температура воздуха с трудом поднимется до 14°C. В первой половине дня местами на побережье, вечером и на юге Эстонии ожидаются кратковременные дожди. Днем сохранится умеренный северо-восточный ветер, но к вечеру во внутренних районах он ослабеет.