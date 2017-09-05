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Заморозки.

Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

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LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Достаем пуховики: в среду в Эстонии похолодает еще больше

05.09.2017 15:30
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Северо-восточные потоки поставляют в Эстонию холодную воздушную массу. За холодной ночью следует и прохладный день, поэтому температура воздуха с трудом поднимется до 14°C. В первой половине дня местами на побережье, вечером и на юге Эстонии ожидаются кратковременные дожди. Днем сохранится умеренный северо-восточный ветер, но к вечеру во внутренних районах он ослабеет.

В среду, 6 сентября, в Эстонии увеличится облачность. Местами дождь, вечером вероятность дождя увеличится. Ветер северо-восточный 5-10, на северном побережье порывы до 14 м/с.

Температура воздуха составит 10-14°C.

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