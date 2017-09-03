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Шторм в Таллинне.

Фото: Eero Vabamägi

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Tormine ilm Tallinnas
Eero Vabamägi

Предупреждение: к ночи на море и на суше разыграется шторм

03.09.2017 18:43
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В ночь на понедельник Служба погоды прогнозирует шторм на море и на материке.

До полуночи на материке усилится восточный и северо-восточный ветер до 15 м/с. На островах и побережье порывы достигнут 18-23 м/с.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ночью усилится восточный и северо-восточный ветер, скорость которого составит 14 м/с. Порывы могут достигать 18-21 м/с. Высота волны 1-2,5 метра.

В северной части Балтийского моря и на Финском заливе к ночи усилится восточный - северо-восточный ветер, скорость которого составит 14-16, а порывы могут достигнуть 20-24 м/с. Высота волны от полутора до трех метров, в открытом море - до четырех метров.

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