Предупреждение: к ночи на море и на суше разыграется шторм

В ночь на понедельник Служба погоды прогнозирует шторм на море и на материке.

До полуночи на материке усилится восточный и северо-восточный ветер до 15 м/с. На островах и побережье порывы достигнут 18-23 м/с.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ночью усилится восточный и северо-восточный ветер, скорость которого составит 14 м/с. Порывы могут достигать 18-21 м/с. Высота волны 1-2,5 метра.

В северной части Балтийского моря и на Финском заливе к ночи усилится восточный - северо-восточный ветер, скорость которого составит 14-16, а порывы могут достигнуть 20-24 м/с. Высота волны от полутора до трех метров, в открытом море - до четырех метров.