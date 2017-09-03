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Фото: Liis Treimann

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Vihmane ilm
Liis Treimann

В ближайшие дни в Эстонии будет холодно и дождливо

03.09.2017 13:45
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В Эстонии в ближайшие три дня сохранится облачная погода, местами пройдет дождь, температура воздуха днем не поднимется выше отметки 17 градусов.

В ночь на понедельник в Эстонии облачно с прояснениями. На островах и югу Эстонии дождь. Восточный ветер 7-12, порывы 14, на северном побережье до 18 м/с. Температура воздуха 9..15°C. В понедельник днем в Эстонии облачно с прояснениями. На островах и югу Эстонии дождь. Восточный ветер 7-12, порывы 14, на северном побережье до 18 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха 12..17°C.

В ночь на вторник в Эстонии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 7..13°C. Во вторник днем в Эстонии также переменная облачность, местами кратковременный дождь. Восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Восточный, северо-восточный ветер 4-10, на островах и северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 6..13°C. В среду днем в Эстонии также облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Восточный, северо-восточный ветер 4-10, на островах и северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11..15°C.

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