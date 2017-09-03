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Шторм в Пайде.

Фото: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

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Torm Paides
Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

TV3: нам придется привыкать к мощным штормам?

02.09.2017 19:22
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Не успел разрушительный ураган «Харви» отгреметь на территории США, как синоптики сообщают о новом стихийном бедствии – урагане «Ирма», который набирает силу над Атлантическим океаном. 

Телеканал TV3 обратился за комментарием к старшему научному сотруднику Таллиннского университета Михкелю Кангуру, чтобы выяснить – являются ли мощные штормы так называемой новой реальностью?

«Штормы становятся все более большими, сильными и продолжительными. Причина этого заключается в повышении температуры воды в морях по всему миру», - отметил он.

Проявления разрушительной стихии наблюдаются не только в США, но и на Эстонию этим летом несколько раз обрушивались неожиданные штормы.

«Эти вещи начинаются происходить. Вопрос заключается в том, будем ли мы что-либо предпринимать, либо пустим все на самотек и станем жертвами непогоды», - отмечает он. 

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