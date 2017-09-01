К Земле приблизился астероид размером с город

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This is an artist impression obtained from The University of Warwick and The University of Cambridge shows a rocky and water-rich asteroid being torn apart by the strong gravity of the white dwarf star GD 61. Similar objects in the Solar System likely delivered the bulk of water on Earth and represent the building blocks of the terrestrial planets. Astrophysicists have found the first evidence of a water-rich rocky planetary body outside our solar system in its shattered remains orbiting a white dwarf. in a new study released October 10, 2013, scientists at the Universities of Warwick and Cambridge published in the journal Science analysed the dust and debris surrounding the white dwarf star GD61, 170 light years away. Using observations obtained with the Hubble Space Telescope and the large Keck telescope on Hawaii, they found an excess of oxygen – a chemical signature that indicates that the debris had once been part of a bigger body originally composed of 26 per cent water by mass. By contrast, only approximately 0.023 per cent of the Earth's mass is water. = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT
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Астероид. Иллюстративное фото.

Фото: Mark A. Garlick/AFP

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This is an artist impression obtained from The University of Warwick and The University of Cambridge shows a rocky and water-rich asteroid being torn apart by the strong gravity of the white dwarf star GD 61. Similar objects in the Solar System likely delivered the bulk of water on Earth and represent the building blocks of the terrestrial planets. Astrophysicists have found the first evidence of a water-rich rocky planetary body outside our solar system in its shattered remains orbiting a white dwarf. in a new study released October 10, 2013, scientists at the Universities of Warwick and Cambridge published in the journal Science analysed the dust and debris surrounding the white dwarf star GD61, 170 light years away. Using observations obtained with the Hubble Space Telescope and the large Keck telescope on Hawaii, they found an excess of oxygen – a chemical signature that indicates that the debris had once been part of a bigger body originally composed of 26 per cent water by mass. By contrast, only approximately 0.023 per cent of the Earth's mass is water. = RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Image copyright Mark A. Garlick, space-art.co.uk, The University of Warwick and The University of Cambridge" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS – NO ARCHIVE = Embargoed for release: 10-Oct-2013 14:00 ET (18:00 GMT)
Mark A. Garlick/AFP

К Земле приблизился астероид размером с город

01.09.2017 20:38
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Астероид Florence размером с небольшой город, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетел мимо нашей планеты 1 сентября на потенциально опасном расстоянии в 7 миллионов километров, не причинив вреда, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов.

"Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети "Мастер", сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой", — сказал ученый.

По его словам, астероид приблизился на максимально близкое к Земле на расстояние в семь миллионов километров, что примерно в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Как уточнил старший научный сотрудник ГАИШ Владимир Сурдин, приближение Florence вызвало интерес астрономов всего мира. "Событие уникальное, в том смысле что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью. Ничего страшного в его приближении не было, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился", — сказал ученый.

По мнению Сурдина, любой астероид интересен, потому что несет в себе вещества, из которого складывались большие планеты. "Внутрь нашей планеты мы не можем заглянуть, там все погребено на больших глубинах, а астероиды — это практически те кирпичи, из которых когда-то сложились внутренности больших планет, мы можем их изучать и понять, что же за вещество в недрах Земли", — отметил он.

Ученый заверил, что расстояние в 7 миллионов километров достаточно большое, поэтому опасности Florence для землян не представлял. "Это все-таки расстояние в 18 раз большее, чем от Земли до Луны, тут он промахнется наверняка. Но у него такая орбита, что он приближается к Земле время от времени, раз в несколько тысячелетий, но никогда не пересекает орбиту Земли, а значит, не может ударить по нашей планете", — заключил Сурдин.

Как ранее информировало NASA, Florence стал крупнейшим астероидом из числа приближавшихся на подобное расстояние к Земле, который выявлен программой NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов. Отслеживание и запись всех известных астероидов в NASA начали в 1998 году.

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