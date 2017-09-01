Синоптики рассказали, каким будет сентябрь

Месяц начнется дождями из-за приближающихся с юга циклонов. Начиная с 4 сентября над Белым морем усилится зона высокого давления, край которой распространится и над Эстонией, благодаря чему погода будет без осадков.
Во второй декаде месяца на короткий срок вернется западный воздушный поток и связанные с зонами низкого давления осадки придут в Эстонию. К середине месяца в прохладной воздушной массе над Скандинавией усилится новая зона высокого давления, и тогда ожидаются ночные заморозки.
В последнюю треть месяца ожидается переменчивая и относительно теплая погода.