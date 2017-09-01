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Фото: Scanpix

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Синоптики рассказали, каким будет сентябрь

01.09.2017 17:59
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Согласно прогнозу Службы погоды, в сентябре температура воздуха будет близка к норме и будет колебаться между +10,3 и 13,1 градуса. Осадки также ожидаются в пределах нормы, то есть от 56 до 74 мм.

Месяц начнется дождями из-за приближающихся с юга циклонов. Начиная с 4 сентября над Белым морем усилится зона высокого давления, край которой распространится и над Эстонией, благодаря чему погода будет без осадков.

Во второй декаде месяца на короткий срок вернется западный воздушный поток и связанные с зонами низкого давления осадки придут в Эстонию. К середине месяца в прохладной воздушной массе над Скандинавией усилится новая зона высокого давления, и тогда ожидаются ночные заморозки.

В последнюю треть месяца ожидается переменчивая и относительно теплая погода.

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