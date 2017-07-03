Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха составит 14-19 градусов тепла.
Mängib video:
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Гроза.
Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees
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Äike. Foto on illustreeriv.
Ants Liigus / Pärnu Postimees
Дожди и грозы во вторник ожидают жителей Эстонии
03.07.2017 12:29
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный 3-9 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.
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