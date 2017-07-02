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Vihm Venemaa pealinnas Moskvas
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Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

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Vihm Venemaa pealinnas Moskvas
Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

И это лето? Погода на следующей неделе - сплошное разочарование

02.07.2017 17:19
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха не будет достигать 20 градусов тепла, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, ветер местами сильный. 

В ночь на вторник переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем ожидается облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.

В ночь на среду переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-11 м/сек, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-11 м/сек, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 7-14 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

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