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Моржи в Виймси.

Фото: Фото читателя

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Фото читателя

Моржам на заметку: качество воды на пляжах остается очень высоким

02.07.2017 14:59
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В начале этого лета качество воды на всех крупных пляжах Эстонии удерживается на очень высоком уровне.

Департамент здоровья следит за качеством воды на пляжах с конца мая. По состоянию на начало июля качество воды на всех проверенных пляжах является очень высоким.

Департамент предоставляет данные по качеству воды на 105 пляжах.

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