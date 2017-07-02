Моржам на заметку: качество воды на пляжах остается очень высоким

Департамент здоровья следит за качеством воды на пляжах с конца мая. По состоянию на начало июля качество воды на всех проверенных пляжах является очень высоким.
Департамент предоставляет данные по качеству воды на 105 пляжах.
Mängib video:
Моржи в Виймси.
Фото: Фото читателя
В начале этого лета качество воды на всех крупных пляжах Эстонии удерживается на очень высоком уровне.
Департамент здоровья следит за качеством воды на пляжах с конца мая. По состоянию на начало июля качество воды на всех проверенных пляжах является очень высоким.
Департамент предоставляет данные по качеству воды на 105 пляжах.
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