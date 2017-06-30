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Фото и видео: ветхозаветный потоп обрушился на Европу

30.06.2017 17:22
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Сегодня в Москве за пару часов выпало более трети месячной нормы осадков. В Берлине из-за проливного дождя улицы превратились в реки.

Мощный ливень сегодня после полудня обрушился на Москву, за несколько часов осадки превысили треть июньской нормы, интенсивность дождя составила до 25 мм/ч, передает "Интерфакс".

Кроме того, было объявлено штормовое предупреждения, порывы ветра достигали 15-20 м/с. На северо-западе Москвы выпал град с горошину. В Подмосковье мужчину убило ударом молнии, еще несколько человек пострадали из-за сильного ветра.

 

Апокалипсис! #град #дождь #снеглетом

A post shared by Вера Богданова (@vera.bogdanova.ru) on

Конца дождю до начала новой недели в Московской области не предвидится, но количество осадков все же должно уменьшиться.

Не смилостивилась погода и над Берлином. По сообщению немецкого таблоида Bild, вчерашний проливной дождь стал самым сильным за последние 110 лет. За 18 часов выпала почти четверть годовой нормы дождя.

В Бранденбурге, по данным The Local, ситуация была еще хуже - там выпало около половины годовой нормы дождя, из-за чего улицы превратились в реки.

Лишь к сегодняшнему утру ситуацию удалось взять под контроль. По словам немецких метеорологов, на выходных ожидаются новые дожди. Штормовое предупреждение объявлено также на востоке и севере Германии. 

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