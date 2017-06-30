В Подмосковье от удара молнии погиб мужчина

Минздрав Московской области сообщил о гибели мужчины в результате удара молнии в Дмитровском районе, а источник "Интерфакса" - о пяти пострадавших во время непогоды в Москве.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что, по предварительной информации, в подмосковном Дмитрове от удара молнии погиб 33-летний мужчина.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил агентству, что в Москве одного человека придавило упавшее дерево по адресу Рижский проезд, 9, а на улице Бачуринская около дома 11 рабочего придавило бетонным кольцом.

"На улице Высокая дерево упало на машину, в машине находилась девушка, ее состояние уточняется", - добавил источник. Он сообщил, что также деревья упали на людей в Сигнальном проезде и на улице Ткацкая.