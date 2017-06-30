Сильный ветер остановил судоходное сообщение с Аэгна

Судно Vesta не выйдет из Таллинна в 15 часов, и поэтому не состоится и выход в 16.30 с острова Аэгна.
Сообщение с островом Аэгна обслуживает компания Kihnu Veeteed.
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Сильный ветер.
Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees
Сильный ветер в пятницу остановил судоходное сообщение с островом Аэгна.
Судно Vesta не выйдет из Таллинна в 15 часов, и поэтому не состоится и выход в 16.30 с острова Аэгна.
Сообщение с островом Аэгна обслуживает компания Kihnu Veeteed.
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