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Сильный ветер.

Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

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Tugev tuul
Urmas Luik/Pärnu Postimees

Сильный ветер остановил судоходное сообщение с Аэгна

30.06.2017 16:10
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Сильный ветер в пятницу остановил судоходное сообщение с островом Аэгна.

Судно Vesta не выйдет из Таллинна в 15 часов, и поэтому не состоится и выход в 16.30 с острова Аэгна.

Сообщение с островом Аэгна обслуживает компания Kihnu Veeteed.

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