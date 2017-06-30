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Чайка.

Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

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PRN01: TIRGUTAJAD : P
URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Лето нас совсем не балует: 1 июля в Эстонии будет дождливым и холодным

30.06.2017 15:44
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Циклон смещается с побережья Польши на Латвию, и его северная периферия завтра определит погоду в Эстонии. Завтра влияние циклона начнет ослабевать, погода немного улучшится, но на короткое время. На горизонте новый циклон. Похоже, что и в июле они часто будут посещать нас.

В субботу, 1 июля, в Эстонии будет преимущественно облачно. Кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, на северном побережье порывами до 16 м/с, в конце дня ослабеет.

Температура воздуха составит 13-18°C.

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