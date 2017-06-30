Лето нас совсем не балует: 1 июля в Эстонии будет дождливым и холодным

Циклон смещается с побережья Польши на Латвию, и его северная периферия завтра определит погоду в Эстонии. Завтра влияние циклона начнет ослабевать, погода немного улучшится, но на короткое время. На горизонте новый циклон. Похоже, что и в июле они часто будут посещать нас.
В субботу, 1 июля, в Эстонии будет преимущественно облачно. Кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, на северном побережье порывами до 16 м/с, в конце дня ослабеет.
Температура воздуха составит 13-18°C.