Лето нас совсем не балует: 1 июля в Эстонии будет дождливым и холодным

Циклон смещается с побережья Польши на Латвию, и его северная периферия завтра определит погоду в Эстонии. Завтра влияние циклона начнет ослабевать, погода немного улучшится, но на короткое время. На горизонте новый циклон. Похоже, что и в июле они часто будут посещать нас.