Пятница в Эстонии выдастся дождливой и ветреной

На юге Балтийского моря вращается активный циклон, по периферии которого через Прибалтику на север поступает теплый, но сырой воздух, поэтому плотные дождевые облака закроют и Эстонию.

Временами дождь сильный и возможна гроза. На северном побережье усилится до штормового восточный, северо-восточный ветер, поэтому там будет прохладно (около 15°C) На юге Эстонии ветер слабее, а потому и теплее. В субботу погода будет более приятной.

В пятницу, 30 июня, в Эстонии будет преимущественно облачно. Временами дождь, гроза, местами дождь сильный. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, порывами 15, на северном побережье 12-17, порывами до 20 м/с. Вечером ветер немного ослабеет.

Температура воздуха составит 14-19, на юге Эстонии - до 22°C.