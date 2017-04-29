Днем, 30 апреля, будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. К вечеру вероятность осадков уменьшится и облачность рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха 3..8°C.
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Сегодня на Эстонию обрушился снежный шторм.
Фото: Erik Prozes
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Tallinna Lennujaamas on madalal paiknevate tihedate lumepilvede tõttu lennuliiklus peaaegu seiskunud.
Erik Prozes
Каким будет последний день апреля? Читайте прогноз погоды на завтра
29.04.2017 19:55
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер на материке юго-восточный, южный, на северном побережье северо-восточный, к утру перейдет к юго-западному, западному 7-12, на побережье порывами до 17 м/с. На островах северо-западный, северный ветер 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1..5°C.
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