Каким будет последний день апреля? Читайте прогноз погоды на завтра

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер на материке юго-восточный, южный, на северном побережье северо-восточный, к утру перейдет к юго-западному, западному 7-12, на побережье порывами до 17 м/с. На островах северо-западный, северный ветер 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1..5°C.