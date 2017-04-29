Видео: ведущий испугался огромного паука в прямом эфире

Ведущий прогноза погоды на американском телеканале WGRZ Патрик Хаммер чуть не сорвал прямой эфир из-за паука, заползшего на объектив видеокамеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Хаммер вел прогноз погоды, когда изображение карты на панорамном экране сменилось видом Нью-Йорка. Оказалось, что на камеру, снимающую город с высоты птичьего полета, заполз паук. Ведущий в панике отбежал в сторону, размахивая руками.

"Это еще что такое?" — спросил Хаммер из-за кадра. "Мать природа", — ответил ему кто-то из коллег.

На этом страсти не закончились. Паук успел поймать в свои сети мошку и начал поедать ее в прямом эфире.

"Интересно, кто станет следующей жертвой", — пошутил ведущий. После этого паук начал двигаться в его сторону. Хаммер снова выбежал из кадра.

Он вернулся к работе, когда изображение на экране поменялось на таблицу с почасовым прогнозом погоды.