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Комар

Фото: Toomas Huik

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Toomas Huik

Эстонские ученые открыли не пьющих кровь комаров

29.04.2017 12:37
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Ученые Эстонского университета естественных наук, Университета Турку и Университета Сан-Паулу (Бразилия) совместно открыли в Южной и Центральной Америке не известные ранее виды комаров.

Пять новых видов насекомых из Колумбии и Коста-Рики описаны в статье, опубликованной в апреле в журнале по биологической систематике ZooKeys, сообщил агентству BNS пресс-секретарь Университета естественных наук.

Это небольшие комары около 2 мм в длину. Они обитают в тропическом дождевом лесу, причем их численность очень высока благодаря местному влажному и жаркому климату.

Эти комары не пьют кровь ни человека, ни других животных и не разносят болезни, сообщил один из авторов статьи старший научный сотрудник отделения зоологии Университета естественных наук Олави Курина. Зато, по его словам, их личинки питаются разлагающимся органическим веществом и играют важную роль в качестве редуцента.

Курина уточнил, что большая часть использованного материала собрана по инициативе Кентуккийского университета и что "эстонские ученые помогли описать уже пойманных насекомых".

Новые виды комаров названы по их морфологическим отличиям.

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