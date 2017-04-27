Фото: житель Эстонии обнаружил возле своего дома лазающих по деревьям медвежат (2)

«Такого я еще в своей жизни не видел, - говорит Каллас, который возле реки Навести посреди леса часто встречал диких животных, а также видел и медведей.
Первоначально звуки возле дома напоминали лай енотовидной собаки или козлиное блеяние. Поскольку звуки в течение долгого времени не утихали, Каллас решил посмотреть, что происходит у реки. Он обнаружил трех карабкающихся по деревьям медвежат.
Играющие на лугу животные не испугались наблюдающего за ним человека, но Каллас решил уйти, поскольку понимал, что встреча с их матерью может закончиться трагично.
Наблюдая дальше за медвежатами из безопасного места, он понял, что матери поблизости нет. После этого он взял телефон, подошел к дереву и сделал несколько фотографий медвежат.
К вечеру Каллас уже стал подозревать, что с матерью медвежат могло случиться что-то плохое. Но с реки стало доносится громкое гортанное рычание. Посмотрев в бинокль, Каллас увидел стоявшую у реки ростом как минимум в два метра медведицу. Медвежата не отвечали на призыв матери. Они взобрались на верхушку большого дерева.
Когда терпение медведицы закончилось и она подошла к дереву, один из медвежат тут же спустился вниз. За остальными мать полезла сама и в зубах спустила их на землю. Потом вся семейка ушла в лес.