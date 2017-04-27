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Kui Gert Kallas sai aru, et vanakaru lähikonnas ei ole, käis ta karupoegi puu all pildistamas. Nood end inimesest häirida ei lasknud.
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Фото: Gert Kallas

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Kui Gert Kallas sai aru, et vanakaru lähikonnas ei ole, käis ta karupoegi puu all pildistamas. Nood end inimesest häirida ei lasknud.
Gert Kallas

Фото: житель Эстонии обнаружил возле своего дома лазающих по деревьям медвежат (2)

27.04.2017 07:57
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Живущий в довольно безлюдном заповедники в Вильяндимаа в Мааласти Герт Каллас занимался в субботу возле своего дома строительными работами, когда услышал шум — выяснилось, что он исходит от трех медвежат, которые, не боясь человека, лазили по деревьями возле дома, пишет Postimees.

«Такого я еще в своей жизни не видел, - говорит Каллас, который возле реки Навести посреди леса часто встречал диких животных, а также видел и медведей.

Первоначально звуки возле дома напоминали лай енотовидной собаки или козлиное блеяние. Поскольку звуки в течение долгого времени не утихали, Каллас решил посмотреть, что происходит у реки. Он обнаружил трех карабкающихся по деревьям медвежат.

Играющие на лугу животные не испугались наблюдающего за ним человека, но Каллас решил уйти, поскольку понимал, что встреча с их матерью может закончиться трагично.

Наблюдая дальше за медвежатами из безопасного места, он понял, что матери поблизости нет. После этого он взял телефон, подошел к дереву и сделал несколько фотографий медвежат.

К вечеру Каллас уже стал подозревать, что с матерью медвежат могло случиться что-то плохое. Но с реки стало доносится громкое гортанное рычание. Посмотрев в бинокль, Каллас увидел стоявшую у реки ростом как минимум в два метра медведицу. Медвежата не отвечали на призыв матери. Они взобрались на верхушку большого дерева.

Когда терпение медведицы закончилось и она подошла к дереву, один из медвежат тут же спустился вниз. За остальными мать полезла сама и в зубах спустила их на землю. Потом вся семейка ушла в лес.

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встреча · дерево · медведица · медвежата
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