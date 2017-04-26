В четверг в Эстонии потеплеет, но местами ожидаются дожди и мокрый снег

В четверг, 27 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер западных направлений 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от 5 до 10°C.
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Мокрый снег в Таллинне.
Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS
В четверг центр циклона отойдет далеко к Белому морю. Это дает надежду, что на смену надоевшему ветру хотя бы на пару дней придет спокойная погода. Облака рассеются. Но чем больше солнца и дневного прогрева воздуха, тем более вероятно развитие мощных кучевых облаков, которые принесут осадки.
В четверг, 27 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер западных направлений 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от 5 до 10°C.
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