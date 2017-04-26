В четверг в Эстонии потеплеет, но местами ожидаются дожди и мокрый снег

В четверг центр циклона отойдет далеко к Белому морю. Это дает надежду, что на смену надоевшему ветру хотя бы на пару дней придет спокойная погода. Облака рассеются. Но чем больше солнца и дневного прогрева воздуха, тем более вероятно развитие мощных кучевых облаков, которые принесут осадки.