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TLMPM03: LUMI, LUMESADU, LÖRTS, KEVAD :TALLINN, EESTI, 05MAY14 Lumi, lumesadu, lörts. lt/Foto LIIS TREIMANN/POSTIMEES
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Мокрый снег в Таллинне.

Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

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TLMPM03: LUMI, LUMESADU, LÖRTS, KEVAD :TALLINN, EESTI, 05MAY14 Lumi, lumesadu, lörts. lt/Foto LIIS TREIMANN/POSTIMEES
LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В четверг в Эстонии потеплеет, но местами ожидаются дожди и мокрый снег

26.04.2017 14:44
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В четверг центр циклона отойдет далеко к Белому морю. Это дает надежду, что на смену надоевшему ветру хотя бы на пару дней придет спокойная погода. Облака рассеются. Но чем больше солнца и дневного прогрева воздуха, тем более вероятно развитие мощных кучевых облаков, которые принесут осадки.

В четверг, 27 апреля, в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер западных направлений 1-7 м/с.

Температура воздуха составит от 5 до 10°C.

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апрель · мокрый снег · синоптики
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