Полгода с первого снега: когда в Эстонию придет долгожданное тепло?

Хотя сегодня утром в Эстонии был открыт круизный сезон и к нам прибыл первый круизный корабль, погода совершенно не соответствует этому событию. Снег и мокрый снег вот уже полгода не покидают Эстонию.

Последний прогноз на неделю от эстонских синоптиков не порадует любителей тепла — если в пятницу температура воздуха будет около 10 градусов, то в субботу и воскресенье станет опять холоднее.

Шесть месяцев зимы

В нынешнем зимнем сезоне первый снег выпал в ночь на 25 октября и на следующий день вся земля была белая. Через неделю толщина снежного покрова достигала 11 см.

Это означает, что на сегодняшний день снежной погодой жители Эстонии уже наслаждаются ровно шесть месяцев. «Это не так уж и необычно, и есть много подобных примеров», - говорит в интервью Postimees синоптик Государственной службы погоды Тайми Пальяк. Один из таких примеров, который он вспомнил, это 1975 год, когда 27 апреля лежал толстый слой снега и температура достигала шести градусов мороза.

В то же время Пальяк говорит, что зимняя погода на протяжении шести месяцев — необычное явление, хотя зима в этом году была заметно теплее. Например, в среднем были теплее декабрь, февраль и март.

«Возможно, в какой-то момент в качестве компенсации становилось слегка холоднее. Хотя для апреля не является чем-то необычным, что время от времени идет мокрый снег», - говорит Пальяк.

Синоптик напоминает, что бывали времена, когда в апреле было еще больше снега. Может ли этой весной вновь образоваться толстый слой снега? «Не могу сказать, что не выпадет снег. Но в ближайшее время, конечно, толстого слоя снега мы не увидим», - говорит Пальяк.

По его словам, долгосрочный прогноз сейчас демонстрирует, что на вторых выходных мая с северной стороны к нам придет холодный поток воздуха. Но сейчас тяжело прогнозировать, может ли вместе с холодным воздухом к нам вновь наведаться снег.

Иностранные порталы обещают тепло

Экстремально низких температур в начале мая не обещают. Но в то же время Пальяк говорит, что долгосрочные прогнозы могут очень легко поменяться. как, впрочем, и прогнозы на ближайшее время.

Поэтому не стоит слишком доверять долгосрочным прогнозам иностранных метеопорталов. Но ознакомиться с ними можно. Например, Gismeteo обещает большой скачок температуры воздуха в Таллинне 6 мая. Если еще 5 мая обещают 8 градусов тепла, уже на следующий день портал прогнозирует аж 16 градусов тепла. Такое весеннее тепло, согласно порталу, будет царить и следующие дни.

В Тарту Gismeteo и вовсе прогнозирует летнюю погоду — с 6 по 11 мая температура превысит 20 градусов тепла.

Ameeriklase Accuweather прогнозирует, что на следующих выходных в Таллинне такого тепла не будет и температура воздуха не превысит 13 градусов. По их прогнозам, постоянная температура воздуха в 13-14 градусов тепла наступит в конце мая. А в Тарту 21 градус тепла обещают уже 2 мая. После этого такой теплой погоды в Тарту уже не обещают.

Пальяк не смог сказать, наступит ли в Южной Эстонии обещанное российским порталом тепло.

Но когда все же в Эстонию придет долгожданное тепло? Пальяк говорит, что это тяжело спрогнозировать, поскольку погода очень переменчива. Синоптик приводит в пример эту субботу, которая уже совсем близко и погоду которой до сих пор нельзя точно предсказать из-за противоречивых данных.

«Придет ли в Южную Эстонию тепло с 13 и 14 градусами, или остановится на 5-6 градусах? Все зависит от того, каким окажется приближающийся к нам циклон», - говорит синоптик.