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Фото: Mihkel Maripuu

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Mihkel Maripuu

Готовьтесь! На Эстонию обрушится сильный ветер

26.04.2017 10:41
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Синоптики предупреждают, что сегодня в Эстонии во второй половине дня ожидается очень сильный юго-западный и западный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

Дождь и мокрый снег, которые шли во многих местах утром и днем, вечером прекратятся. 

Температура воздуха составит от 4 до 8°C. 

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ветер · дождь · синоптики · температура воздуха
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