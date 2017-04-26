Готовьтесь! На Эстонию обрушится сильный ветер

Дождь и мокрый снег, которые шли во многих местах утром и днем, вечером прекратятся.
Температура воздуха составит от 4 до 8°C.
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Фото: Mihkel Maripuu
Синоптики предупреждают, что сегодня в Эстонии во второй половине дня ожидается очень сильный юго-западный и западный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.
Дождь и мокрый снег, которые шли во многих местах утром и днем, вечером прекратятся.
Температура воздуха составит от 4 до 8°C.
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