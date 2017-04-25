В среду осадки ослабеют, но ветер усилится

В среду, 26 апреля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег во многих местах, в конце дня осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 15, на побережье до 18 м/с.
Температура воздуха составит от 4 до 8°C.
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Ветреная погода. Иллюстративное фото.
Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees
Завтра погода в Эстонии останется во власти активной области низкого давления над Финляндией, которая перемещается к северу. В первой половине дня во многих местах еще сохранятся осадки. Во второй половине дня они пойдут на убыль, но ветер, наоборот, усилится. Воздушная масса остается прохладной.
В среду, 26 апреля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег во многих местах, в конце дня осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 8-13, порывы 15, на побережье до 18 м/с.
Температура воздуха составит от 4 до 8°C.
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