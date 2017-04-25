В среду осадки ослабеют, но ветер усилится

Завтра погода в Эстонии останется во власти активной области низкого давления над Финляндией, которая перемещается к северу. В первой половине дня во многих местах еще сохранятся осадки. Во второй половине дня они пойдут на убыль, но ветер, наоборот, усилится. Воздушная масса остается прохладной.