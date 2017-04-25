Иголки, игрушки и носки - ваш любимец может проглотить их в любой момент

Иголки, игрушки и резинки для волос – это только часть опасных предметов, которые проглатывают домашние любимцы. Ветеринары находят в животах животных также веревки, носки, тампоны и нижнее белье.

Ассистент ветеринарной клиники Кармен Хюльп отмечает, что в ее практике были случаи, когда собаки проглатывали даже содержимое подушек и мужские боксеры, сообщает портал Lemmik.

«Однажды к нам в клинику привезли кавказскую овчарку, которая проглотила белье, сушившееся на веревке. А один бультерьер перегрыз в машине ремень безопасности и проглотил его металлическую часть. Ее пришлось доставать с помощью операции», - отметила она.

По ее словам, в игровом запале домашние любимцы могут проглотить что угодно и поэтому их хозяевам всегда нужно смотреть в оба.

Кошки обычно проглатывают не такие большие, но от этого не менее опасные предметы. Чаще всего в животах у них оказываются серьги, цепи, нитки, иголки, заколки, также зубочистки.

И если организм собак небольшие предметы покидают естественным образом, то кошкам зачастую требуется хирургическое вмешательство.