Видео: в Китае телеведущего ударило молнией во время прямого эфира

Ведущий китайского телеканала Dalian TV Лу Сяодун пострадал во время прямого эфира, который он вел с улиц города Даляне провинции Ляонин во время грозы. В момент, когда он рассказывал о прогнозе погоды, в него внезапно ударила молния, сообщает NEWSru со ссылкой на газету South China Morning Post .

Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля. Видеозапись происшествия была опубликована на YouTube. На кадрах видна яркая вспышка, после которой ведущий, стоящий под зонтом, внезапно вскрикивает и бросает зонт, в который, предположительно, попала молния.

Позднее он рассказал, что видел желтые искры, летящие от его руки. «Моя рука онемела, я видел желтые искры - как от электричества - на своей руке и ручке зонта», - рассказал мужчина. Отметим, что на видео искр не видно, так как разряд, вероятно, был не сильным.